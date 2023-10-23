Креативный директор «Человека-паука 2» рассказал, за что игроки любят Питера и Майлза

Креативный директор «Человека-паука 2» Брайан Интихар в интервью BBC рассказал, почему, по его мнению, Майлза и Питера любят игроки. По словам разработчика, геймерам легко ассоциировать себя с ними, ведь оба — обычные парни со своими проблемами.

Интихар подчеркнул, что сложно ассоциировать себя с Тором, ведь он бог, или с Тони Старком, поскольку у него есть миллиарды долларов.

Я люблю Тони Старка, но трудно отождествлять себя с миллиардером, верно? И посмотрите на Тора. Великий герой, да, но очень сложно ассоциировать себя с богом.

Несмотря на то что Питер и Майлз обладают сверхчеловеческими способностями, они обычные люди с проблемами, знакомыми каждому человеку. Ещё с комиксов читателям нравилось, насколько сильно Питер похож на них.

Игра «Человек-паук 2» доступна на PS5.