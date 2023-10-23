Леонардо Ди Каприо раздражал своей импровизацией на съёмках «Убийц цветочной луны»

Режиссёр «Убийц цветочной луны» Мартин Скорсезе в интервью рассказал о том, как во время съёмок ленты его раздражала одна особенность Леонардо Ди Каприо. Притом не в восторге был и Роберт Де Ниро, который снимался с Ди Каприо в одних сценах.

По словам Скорсезе, всё дело в импровизации Ди Каприо, которая зачастую не приносила пользу.

Время от времени мы с Бобом переглядывались и немного закатывали глаза. И мы говорили ему: «Тебе не нужен этот диалог».

Конечно, Скорсезе не высказывается о работе Ди Каприо негативно, поскольку его импровизация помогла некоторым сценам раскрыться немного с другой стороны.

События «Убийц цветочной луны» разворачиваются в 1920-х вокруг индейского племени из американского штата Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию.

В мировом прокате фильм вышел 20 октября.