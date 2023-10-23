Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Леонардо Ди Каприо раздражал своей импровизацией на съёмках «Убийц цветочной луны»

Леонардо Ди Каприо раздражал своей импровизацией на съёмках «Убийц цветочной луны»
Аудио-версия:
Комментарии

Режиссёр «Убийц цветочной луны» Мартин Скорсезе в интервью рассказал о том, как во время съёмок ленты его раздражала одна особенность Леонардо Ди Каприо. Притом не в восторге был и Роберт Де Ниро, который снимался с Ди Каприо в одних сценах.

По словам Скорсезе, всё дело в импровизации Ди Каприо, которая зачастую не приносила пользу.

Время от времени мы с Бобом переглядывались и немного закатывали глаза. И мы говорили ему: «Тебе не нужен этот диалог».

Конечно, Скорсезе не высказывается о работе Ди Каприо негативно, поскольку его импровизация помогла некоторым сценам раскрыться немного с другой стороны.

События «Убийц цветочной луны» разворачиваются в 1920-х вокруг индейского племени из американского штата Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию.

В мировом прокате фильм вышел 20 октября.

Материалы по теме
«Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо стартовали с $ 44 млн по миру
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android