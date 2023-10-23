Расписание выхода серий десятого и последнего сезона «Реальных пацанов»
Сегодня на ТНТ стартует десятый и финальный сезон «Реальных пацанов», который расскажет о том, как Коля поедет в деревню Наумовка, чтобы посмотреть на свою жизнь с другой стороны и восстановить отношения с Лерой.
Для вашего удобства мы приготовили расписание выхода всех серий десятого сезона шоу.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|23 октября
|2-я серия
|23 октября
|3-я серия
|24 октября
|4-я серия
|24 октября
|5-я серия
|25 октября
|6-я серия
|25 октября
|7-я серия
|26 октября
|8-я серия
|26 октября
«Реальные пацаны» — российский комедийный сериал о жизни обычного пермского хулигана Коляна и его друзей — Антохи и Вована. Проект рассказывает о жизни молодых людей от лица некоего оператора в псевдодокументальном стиле. Шоу стартовало ещё в 2010 году.
Главные роли в «Реальных пацанах» исполнили Николай Наумов, Антон Богданов, Владимир Селиванов, Зоя Бербер и другие.
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