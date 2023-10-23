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Десятый сезон сериала «Реальные пацаны» (2023): расписание и дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть

Расписание выхода серий десятого и последнего сезона «Реальных пацанов»
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Сегодня на ТНТ стартует десятый и финальный сезон «Реальных пацанов», который расскажет о том, как Коля поедет в деревню Наумовка, чтобы посмотреть на свою жизнь с другой стороны и восстановить отношения с Лерой.

Для вашего удобства мы приготовили расписание выхода всех серий десятого сезона шоу.

ЭпизодДата выхода
1-я серия23 октября
2-я серия23 октября
3-я серия24 октября
4-я серия24 октября
5-я серия25 октября
6-я серия25 октября
7-я серия26 октября
8-я серия26 октября

«Реальные пацаны» — российский комедийный сериал о жизни обычного пермского хулигана Коляна и его друзей — Антохи и Вована. Проект рассказывает о жизни молодых людей от лица некоего оператора в псевдодокументальном стиле. Шоу стартовало ещё в 2010 году.

Главные роли в «Реальных пацанах» исполнили Николай Наумов, Антон Богданов, Владимир Селиванов, Зоя Бербер и другие.

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