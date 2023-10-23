Расписание выхода серий десятого и последнего сезона «Реальных пацанов»

Сегодня на ТНТ стартует десятый и финальный сезон «Реальных пацанов», который расскажет о том, как Коля поедет в деревню Наумовка, чтобы посмотреть на свою жизнь с другой стороны и восстановить отношения с Лерой.

Для вашего удобства мы приготовили расписание выхода всех серий десятого сезона шоу.

Эпизод Дата выхода 1-я серия 23 октября 2-я серия 23 октября 3-я серия 24 октября 4-я серия 24 октября 5-я серия 25 октября 6-я серия 25 октября 7-я серия 26 октября 8-я серия 26 октября

«Реальные пацаны» — российский комедийный сериал о жизни обычного пермского хулигана Коляна и его друзей — Антохи и Вована. Проект рассказывает о жизни молодых людей от лица некоего оператора в псевдодокументальном стиле. Шоу стартовало ещё в 2010 году.

Главные роли в «Реальных пацанах» исполнили Николай Наумов, Антон Богданов, Владимир Селиванов, Зоя Бербер и другие.