В 2024 году интернет в России может подорожать на 10–15%

По информации газеты «Известия», в России может подорожать интернет. Согласно данным, тарифы на домашний интернет и другие услуги фиксированной связи могут вырасти на 10–15% и выше в 2024 году.

Главная причина этого — рост издержек. Также отмечают увеличение расходов на закупку оборудования, подорожавшего из-за ухода многих зарубежных вендоров. Эксперты также говорят об увеличении операционных расходов, арендной платы, затрат на логистику.

Провайдеры отмечают, что обеспечивать в этих условиях стабильно высокое качество и надёжность услуг, к которым привык российский потребитель, без индексации тарифов никак не получится.

При всём этом тарифы на связь в России остаются одними из самых низких в мире.