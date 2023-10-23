Уже 27 октября фестиваль Russian Fan Fest 23 посетят яркие витуберы России

Организаторы Russian Fan Fest 23 сообщили, что уже 27 октября на фестивале современной поп-культуры встретятся самые яркие витуберы России, среди них Планя, Trixie_Vox, Severina Soda и Nyamura. Стримеры расскажут участникам фестиваля о том, кто такой виртуальный ютубер и как им стать.

Витубер Severina Soda будет вести беседу и покажет мастер-класс по риггингу: она вызывает интерес аудитории с помощью необычного образа персонажа. Модератором беседы будет Trixie Vox из команды Kaibutsu — Vtuber Project.

Фото: Fan Fest

Фото: Fan Fest

28 октября на Fan Fest пройдет беседа в образе аватаров на тему «Виртуальные музыкальные исполнители VS Вокалоиды». Спикерами обсуждения станут Melody Note, Sati Akura, Higan, а в конце мероприятия зрителей будет ожидать выступление одного из экспертов Melody Note, лидера студии Onsa Media.

Фестиваль пройдет 27–29 октября на Live Arena.