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Представлен мощный смартфон Nubia Z50S дешевле 29 тыс. рублей

Представлен мощный смартфон Nubia Z50S дешевле 29 тыс. рублей
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Китайский бренд Nubia анонсировал модель Z50S. Это мощный смартфон, оснащённый процессором Snapdragon 8 Gen 2. Что интересно, так это цена устройства. Она не превышает 2199 юаней, или 28,7 тыс. рублей.

У гаджета AMOLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц. Nubia не стала выпускать версии Z50S с 8 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти, сделав 12 ГБ. А ещё у смартфона нет 128 ГБ и 1 ТБ памяти — только 256 ГБ и 512 ГБ.

Смартфон продаётся в разных расцветках: чёрной, белой, зелёной и других. Корпус у модели Z50S алюминиевый, а задняя панель изготовлена из стекла. Информации о защите от пыли и воды нет.

Фото: Nubia

Фото: Nubia

Фото: Nubia

Смартфон уже продаётся в Китае. В России гаджеты можно купить на различных маркетплейсах.

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