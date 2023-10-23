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Вышел первый трейлер «Холопа 2» с Иваном Охлобыстиным и Милошем Биковичем

Кинокомпания «Централ Партнершип» выпустила первый трейлер «Холопа 2» — продолжения одного из самых кассовых российских фильмов в истории. Премьера ленты состоится уже 1 января 2024 года.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат «Централ Партнершип».

Главный герой продолжения комедийного блокбастера — Гриша, бывший мажор, побывавший в роли холопа из позапрошлого века, изменившей его к лучшему. После путешествия в «прошлое» он чутко реагирует на любую несправедливость и, конечно же, не может пройти мимо беспредела, который творит наглая и избалованная Катя. Ничего удивительного, что вскоре мажорка обнаруживает себя в другом времени и в другом социальном статусе…

В режиссёрское кресло продолжения вернулся Клип Шипенко, снявший первую часть «Холопа» и недавний «Вызов». Из актёрского состава в сиквеле вернутся все основные артисты, кроме Александры Бортич.