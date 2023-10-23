Жители России рассказали, чем занимаются после работы

Сервис «Работа.ру» и социальная сеть «Одноклассники» провели исследование и выяснили, чем жители России занимаются после работы. В опросе приняли участие около 2,7 тыс. человек из всех регионов. Внимание на это обратило издание «Газета.Ru».

Выяснилось, что после работы 38% респондентов находят время на хобби и постоянно им занимаются, а 43% не успевают уделять время чему-то подобному.

Одно из главных увлечений россиян в послерабочее время — чтение, его назвали 42% респондентов. Среди женщин ценителей книг больше, чем среди мужчин. Ещё россияне после работы любят заниматься спортом, смотреть фильмы, сериалы и заниматься готовкой. Компьютерные игры и игры на консолях отметили 19% участников опроса.

Осенью у жителей страны увеличился интерес к контенту про спорт — охваты групп и блогеров по этому направлению выросли на 48%.

Интересно, что почти каждый пятый респондент вообще не тратит деньги на свои увлечения. В первую очередь так отвечали те, кто увлекается чтением, сериалами и компьютерными играми.

Большинство россиян хотели бы, чтобы у них было больше времени на собственные увлечения после работы, так как они помогают расслабиться. 21% опрошенных мечтают зарабатывать на своём хобби.