Авторы Star Citizen показали геймплей Squadron 42 — сюжетной кампании с Марком Хэмиллом

Студия Cloud Imperium Games выпустила большой ролик, посвящённый Squadron 42 — одиночной кампании самой дорогой игры в истории Star Citizen. В продолжительном видео авторы показали сюжетные кат-сцены и геймплейные сегменты из будущего проекта. Главные роли в нём исполнят Марк Хэмилл («Звёздные войны»), Джиллиан Андерсон («Секретные материалы») и Гэри Олдман («Леон»).

Видео доступно на YouTube-канале Star Citizen. Права на видео принадлежат Cloud Imperium Games.

Во время показа Squadron 42 разработчики заявили, что сюжетная кампания практически завершена. Сейчас разработчики занимаются тестированием, полировкой и оптимизацией игры, на которые уйдёт «некоторое время». Когда именно выйдет проект, неизвестно, однако это первая большая демонстрация финального продукта спустя девять лет после его анонса.

Тем временем бюджет космического симулятора Star Citizen превысил уже $ 600 млн. Игроки продолжают финансировать проект внутриигровыми покупками спустя 13 лет после его анонса.