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Зрители выбрали оптимальную длительность фильмов

Зрители выбрали оптимальную длительность фильмов
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Зарубежное издание The Journal провело опрос на своём сайте, чтобы выяснить, какой хронометраж фильмов кажется людям наиболее подходящим.

Опрос решили сделать из-за того, что современные фильмы очень долго длятся. Например, «Оппенгеймер» идёт 3 часа, а «Убийцы цветочной луны» — аж 3 часа и 26 минут. Не каждый зритель может выдержать настолько длинные ленты.

В ходе опроса выяснилось, что наиболее комфортным для людей считается хронометраж ровно в два часа. Чуть меньше респондентов проголосовали за 2,5 часа, а 12% опрошенных отдали голос за длительность фильма в три часа.

Есть и те (4,9%), для кого вполне нормально уделить фильму более 3,5 часа. А тех, кто считают, что картины должны длиться не более 1,5 часа, всего 8,1%.

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