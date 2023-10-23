Тимоти Шаламе рассказал об одном из самых раздражающих дней в жизни Дженнифер Лоуренс

Актёр Тимоти Шаламе рассказал, что один из самых раздражающих дней в жизни Дженнифер Лоуренс был на съёмках ленты «Не смотрите наверх». Тогда её очень легко было заставить нервничать.

По словам Шаламе, актриса злилась не только на него, но и на Леонардо Ди Каприо.

К тому времени, как я добрался до съёмочной площадки, я был в восторге. А Дженнифер назвала тот день самым раздражающим днём в её жизни, работая со мной и Лео.

Сама Лоуренс ранее говорила, что в этот съёмочный день все над ней подшучивали, и из-за этого она чувствовала себя не очень хорошо. Конечно, настоящего зла актриса ни на кого не держала, однако осадок у неё всё равно остался.