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Тимоти Шаламе рассказал об одном из самых раздражающих дней в жизни Дженнифер Лоуренс

Тимоти Шаламе рассказал об одном из самых раздражающих дней в жизни Дженнифер Лоуренс
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Актёр Тимоти Шаламе рассказал, что один из самых раздражающих дней в жизни Дженнифер Лоуренс был на съёмках ленты «Не смотрите наверх». Тогда её очень легко было заставить нервничать.

По словам Шаламе, актриса злилась не только на него, но и на Леонардо Ди Каприо.

К тому времени, как я добрался до съёмочной площадки, я был в восторге. А Дженнифер назвала тот день самым раздражающим днём в её жизни, работая со мной и Лео.

Сама Лоуренс ранее говорила, что в этот съёмочный день все над ней подшучивали, и из-за этого она чувствовала себя не очень хорошо. Конечно, настоящего зла актриса ни на кого не держала, однако осадок у неё всё равно остался.

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