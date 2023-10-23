2,5 млн копий за 24 часа: «Человек-паук 2» установил новый рекорд продаж игр PlayStation

Sony поделилась первой статистикой «Человека-паука 2», который 20 октября вышел эксклюзивно на PlayStation 5. Новая игра от студии Insomniac Games поставила рекорд для внутренних студий японской компании: за первые 24 часа было продано более 2,5 млн копий. Судя по всему, сюда входят как физические, так и цифровые копии проекта.

Фото: Sony

Нынешний рекорд PlayStation принадлежит God of War Ragnarok — проект разошёлся тиражом в 5,1 млн копий за неделю. Удастся ли «Человеку-пауку 2» превзойти этот результат, мы узнаем уже до конца октября.

«Человек-паук 2» рассказывает историю сразу двух основных персонажей: Питера Паркера и Майлза Моралеса. Вместе они должны защитить Нью-Йорк от надвигающейся опасности в лице Крейвена-охотника и таинственного симбиота-Венома. Игра доступна полностью на русском языке.