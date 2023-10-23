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Эксперты запустили Counter-Strike 2 при рекордных 1300 FPS

Эксперты запустили Counter-Strike 2 при рекордных 1300 FPS
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В рамках мероприятия SXSW Sydney команда экспертов разогнала процессор Intel Core i9-14900K до впечатляющих 8 ГГц. Затем коллектив TeamAU решил проверить его работоспособность на практике — шутер Counter-Strike 2 удалось запустить при 1300 FPS.

Видео доступно на YouTube-канале Channel Kbit. Права на видео принадлежат Channel Kbit.

Кадровая частота оказалась настолько высокой, что ни один из коммерческих мониторов не может в полной мере её отобразить. Для охлаждения ПК специалисты использовали жидкий азот. В эксперименте лично принял участие Роджер Чандлер, вице-президент и генеральный менеджер Enthusiast PC и Workstation в Intel.

Ещё на прошлой неделе представители компании ElmorLabs смогли разогнать процессор Intel i9-14900KF до рекордных 9,1 ГГц.

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