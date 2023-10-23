Фильм «Приключения Паддингтона 3» выйдет в январе 2025 года

23 октября стало известно, что фильм «Приключения Паддингтона 3» выйдет 17 января 2025 года. Премьера картины в России также состоится.

По сюжету новой ленты Паддингтон возвращается в Перу, чтобы навестить свою любимую тётю Люси, которая проживает в доме для престарелых медведей. Паддингтон и семья Браунов успеют побывать как и в тропических лесах Амазонки, так и добраться до горных вершин Перу.

Среди задействованных актёров значатся Бен Уишоу, Хью Бонневилль, Джули Уолтерс, Оливия Колман и другие. Также среди каста есть Антонио Бандерас и Рэйчел Зеглер. Режиссёром ленты выступил Дагал Уилсон, а продюсерами — Рози Элисон и Дэвид Хеймэн.

Напомним, оригинальный фильм «Приключения Паддингтона» вышел в 2014-м. Сиквел увидел свет спустя три года.