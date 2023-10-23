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Фильм «Призраки в Венеции» по роману Агаты Кристи выйдет в онлайне 31 октября

Фильм «Призраки в Венеции» по роману Агаты Кристи выйдет в онлайне 31 октября
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Фильм «Призраки в Венеции» по роману Агаты Кристи «Вечеринка в Хеллоуин» выйдет в онлайне 31 октября. Посмотреть ленту можно будет в стриминговом сервисе Hulu.

До Blu-ray и DVD картина доберётся только 28 ноября. Режиссёром фильма выступил Кеннет Брана, известный по работе над «Белфастом».

Действия «Призраков в Венеции» происходят в Венеции после Второй мировой войны в канун Дня всех святых. Выйдя на пенсию и живя в добровольном изгнании в самом гламурном городе мира, Эркюль Пуаро неохотно посещает сеанс в полуразрушенном палаццо с привидениями. Когда одного из гостей внезапно убивают, детектив вынужден взяться за раскрытие дела, полного тайн и опасностей.

Премьера «Призраков в Венеции» состоялась 15 сентября в кинотеатрах по всему миру. В России лента официально не вышла, однако её всё равно показывают.

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