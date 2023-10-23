Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первый трейлер «Три мушкетёра: Миледи» с Евой Грин на русском языке

Вышел дублированный трейлер фильма «Три мушкетёра: Миледи» с Евой Грин
Комментарии

Кинокомпания «Атмосфера Кино» представила трейлер фильма «Три мушкетёра: Миледи» с Евой Грин. В небольшом ролике можно ознакомиться с русским дубляжом картины, премьера которой состоится уже 1 февраля во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно на YouTube-канале Атмосфера Кино. Права на видео принадлежат «Атмосфере Кино».

Сюжет картины продолжит историю «Трёх мушкетёров: Д’Артаньян» и расскажет о Констанции, которую похищают прямо на глазах д'Артаньяна. В отчаянном стремлении спасти её молодой мушкетёр вынужден объединить усилия с таинственной миледи Винтер.

К своим ролям вернутся Венсан Кассель (Атос), Вики Крипс (Анна Австрийская), Луи Гаррель (Людовик XIII), Ромен Дюрис (Арамис) и другие актёры.

Наш обзор первого фильма
Мерси боку: «Три мушкетёра: Д’Артаньян» — фильм 2023 года без современной повестки
Мерси боку: «Три мушкетёра: Д’Артаньян» — фильм 2023 года без современной повестки
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android