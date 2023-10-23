Вышел дублированный трейлер фильма «Три мушкетёра: Миледи» с Евой Грин
Кинокомпания «Атмосфера Кино» представила трейлер фильма «Три мушкетёра: Миледи» с Евой Грин. В небольшом ролике можно ознакомиться с русским дубляжом картины, премьера которой состоится уже 1 февраля во всех кинотеатрах страны.
Видео доступно на YouTube-канале Атмосфера Кино. Права на видео принадлежат «Атмосфере Кино».
Сюжет картины продолжит историю «Трёх мушкетёров: Д’Артаньян» и расскажет о Констанции, которую похищают прямо на глазах д'Артаньяна. В отчаянном стремлении спасти её молодой мушкетёр вынужден объединить усилия с таинственной миледи Винтер.
К своим ролям вернутся Венсан Кассель (Атос), Вики Крипс (Анна Австрийская), Луи Гаррель (Людовик XIII), Ромен Дюрис (Арамис) и другие актёры.
Наш обзор первого фильма
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