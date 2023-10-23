Вышел трейлер реалити-шоу «Игра в кальмара» от Netflix

Компания Netflix опубликовала полноценный трейлер реалити-шоу «Игра в кальмара» по мотивам одноимённого сериала. В ролике показали разные испытания, участников и огромный шар с кучей наличных денег.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

В Squid Game: The Challenge примут участие 456 игроков, которые будут соревноваться за выигрыш в размере $ 4,56 млн — крупнейший денежный приз для подобных проектов. Всего запланировано десять эпизодов.

В каждом из них участники будут принимать участие в играх, вдохновлённых сериалом, а также в нескольких новых играх, созданных специально для шоу. Съёмочный процесс реалити-шоу завершился ещё в начале года.

Премьера реалити-шоу «Игра в кальмара» состоится 22 ноября в стриминговом сервисе Netflix.