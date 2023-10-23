На этой неделе стартовали съёмки сериала «Амура» с Алёной Михайловой и Юрием Колокольниковым в главных ролях. Режиссёрами шоу выступили Андрей Джунковский («Лучше, чем люди») и Илья Овсенёв («Сладкая жизнь»).

«Амура» расскажет о приключениях русской девушки Ани, бойца ММА из Владивостока в Японии. Героине предстоит спасти свою сестру-близнеца Надю из сексуального рабства и сразиться с японскими мафиозными кланами.

В производстве сериала принимают участие онлайн-кинотеарт Kion, кинокомпания 1-2-3 Production и таиландская студия Freeland Film. Над сценарием «Амуры» работают Кирилл Дышловой, Ольга Рябышева и Роман Владыкин.

Премьера первого сезона состоится в 2024 году в стриминговом сервисе Kion. В него войдут семь серий, а хронометраж каждой из них составит 50 минут.