Опубликованы первые скриншоты второго дополнения для Atomic Heart
Разработчики Atomic Heart из студии MundFish опубликовали первые скриншоты второго дополнения для игры. На них изображены сюрреалистичное место под названием Лимбо, агрессивный гусь и несколько бегущих шоколадных коров.
Скриншоты
Фото: Mundfish
Фото: Mundfish
Фото: Mundfish
Будущее дополнение предложит геймерам продолжить историю после длинной концовки, освоить нетипичный игровой процесс с новыми механиками и сразиться с врагами, используя уникальное оружие. Другие подробности авторы тайтла пока не раскрывают — даже сроки релиза.
Atomic Heart доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Впервые новое дополнение команда MundFish показала в рамках проведения мероприятия Tokyo Game Show 2023 — тогда разработчики продемонстрировали первый тизер.
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