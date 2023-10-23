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Опубликованы первые скриншоты второго дополнения для Atomic Heart

Опубликованы первые скриншоты второго дополнения для Atomic Heart
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Разработчики Atomic Heart из студии MundFish опубликовали первые скриншоты второго дополнения для игры. На них изображены сюрреалистичное место под названием Лимбо, агрессивный гусь и несколько бегущих шоколадных коров.

Скриншоты

Фото: Mundfish

Фото: Mundfish

Фото: Mundfish

Будущее дополнение предложит геймерам продолжить историю после длинной концовки, освоить нетипичный игровой процесс с новыми механиками и сразиться с врагами, используя уникальное оружие. Другие подробности авторы тайтла пока не раскрывают — даже сроки релиза.

Atomic Heart доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Впервые новое дополнение команда MundFish показала в рамках проведения мероприятия Tokyo Game Show 2023 — тогда разработчики продемонстрировали первый тизер.

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