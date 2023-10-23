Чемпионат мира по киберспорту с самым большим призовым в истории пройдёт летом 2024 года

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявил о проведении ежегодного чемпионата мира по киберспорту среди клубов. Первый турнир пройдёт в Эр-Рияде летом 2024 года.

Организаторы обещают включить в программу все популярные игры, а также разыграть самый большой фонд в истории киберспорта. Точная сумма пока не разглашается.

Турнир, который должен стать аналогом спортивной Олимпиады, по сути будет ребрендингом киберспортивного фестиваля Gamers8, который проходил в столице Саудовской Аравии в 2022 и 2023 году.

К примеру, в нынешнем году там разыграли $ 50 млн, из которых $ 15 млн — на соревнованиях по Dota 2. Riyadh Masters стал самым крупным турниром сезона, в пять раз обогнав по призовым чемпионат мира The International 2023.