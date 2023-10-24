«Миссия невыполнима 8» перенесена на середину 2025 года

Продолжающаяся забастовка актёров в США оставляет свой след в различных проектах. По информации The Hollywood Reporter, премьеру восьмой «Миссии невыполнима» перенесли с 28 июня 2024 года аж на 23 мая 2025 года.

Более того, если верить одному из членов редакции THR, ленту выпустят под другим названием. У неё не будет подзаголовка «Смертельная расплата. Часть 2». Почему картину решили переименовать, неизвестно.

Вслед за «Миссией невыполнима» последовал и ряд других переносов. Например, приквел «Тихого места» теперь ожидается 28 июня 2024 года, а безымянный анимационный фильм про Губку Боба запланирован на 19 декабря 2025 года.

Седьмая «Миссия невыполнима» получила неплохие оценки от критиков и аудитории, однако собрала слабую кассу.