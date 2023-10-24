Эксперт рассказал, почему в России подорожали игры на дисках

Независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко рассказал «Известиям», почему происходит повышение цен на физические издания видеоигр. За последние несколько лет цены на диски очень сильно поднялись.

По словам Кузьменко, всё дело в инфляции и в подорожании самих игр. Разработчикам приходится тратить больше ресурсов на разработку, от этого и повышается стоимость тайтлов.

В первую очередь подобное подорожание связано с очень простым экономическим фактором — с инфляцией. Потому что курс доллара 10 лет назад и курс доллара сегодня — это совершенно разные вещи. Так, если в среднем игра 10 лет назад стоила $ 60, то сейчас стоимость современных игр подходит уже к $ 80 и даже $ 90.

Он уточнил, что игры на физических носителях после февраля 2022 года зачастую продаются через какие-то небольшие магазины, а не крупные сети. Поступают они в Россию из Казахстана, Китая и других стран.

Понятное дело, что это тоже увеличивает их конечную стоимость для потребителя. Поэтому такое резкое падение продаж вовсе не означает, что люди перестали играть. Это означает, что люди просто ушли в «серый» сектор.