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«Мои мускулы и мозги сделали меня звездой»: Александр Невский — о своём успехе

«Мои мускулы и мозги сделали меня звездой»: Александр Невский — о своём успехе
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Актёр и режиссёр Александр Невский в социальных сетях в очередной раз поговорил про свой успешный путь. Он отметил, что стать настоящий звездой ему помогло несколько факторов.

Первый, как отметил Невский, — это его мускулатура. Затем актёр отметил свои мозги. По словам Невского, благодаря этому сочетанию он живёт полностью в своё удовольствие.

Мои мускулы (и мозги, конечно) вначале сделали меня звездой бодибилдинга, затем — международной кинозвездой и уже 30 лет позволяют жить в своё удовольствие. Фото сделано сегодня, после отличной тренировки. Желаю всем вам веры в себя и упорства в достижении поставленных целей!

Также Александр выложил в соцсеть свежее фото после тренировки в спортивном зале.

Фото: Соцсети Александра Невского

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