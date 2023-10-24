«Мои мускулы и мозги сделали меня звездой»: Александр Невский — о своём успехе

Актёр и режиссёр Александр Невский в социальных сетях в очередной раз поговорил про свой успешный путь. Он отметил, что стать настоящий звездой ему помогло несколько факторов.

Первый, как отметил Невский, — это его мускулатура. Затем актёр отметил свои мозги. По словам Невского, благодаря этому сочетанию он живёт полностью в своё удовольствие.

Мои мускулы (и мозги, конечно) вначале сделали меня звездой бодибилдинга, затем — международной кинозвездой и уже 30 лет позволяют жить в своё удовольствие. Фото сделано сегодня, после отличной тренировки. Желаю всем вам веры в себя и упорства в достижении поставленных целей!

Также Александр выложил в соцсеть свежее фото после тренировки в спортивном зале.

Фото: Соцсети Александра Невского