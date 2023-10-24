Сериал «Благие знамения» продлят на третий сезон, он станет последним

По информации издания Deadline, Amazon и BBC планируют продлить сериал «Благие знамения» на третий сезон. Им нравится, как зрители приняли второй сезон, поэтому уже обдумывается продолжение.

Сообщается, что при этом третий сезон наверняка станет последним. Для работы над третьим сезоном не вернётся Дуглас Маккиннон, который был исполнительным продюсером и режиссёром первых двух сезонов.

Конечно, ожидается возвращение Майкла Шина и Дэвида Теннанта к ролям ангела Азирафаэля и демона Кроули.

Сериал рассказывает о Кроули и Азирафаэле, которые живут в современном мире. Второй сезон продолжил события первого. Его посвятили тому, как герои встречают ангела Гавриила, который полностью утратил свои воспоминания.