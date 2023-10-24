Подписчики Netflix почти не играют в игры компании

Издание CNBC сообщило о том, что менее 1% от всех подписчиков Netflix ежедневно играют в игры сервиса. Несмотря на слабые показатели, в компании намерены и дальше развиваться в области видеоигр.

По состоянию на сентябрь 2023 года игры Netflix были загружены 70,5 млн раз по всему миру. Около 2,2 млн подписчиков стримингового сервиса играли в одну или несколько игр в день.

Netflix объявила, что серьёзно рассматривает сферу игр в 2021 году, выпустив игры в виде отдельных приложений для мобильных телефонов. Netflix заявила, что игры — это стратегия, позволяющая привлечь подписчиков в перерывах между сезонами их любимых шоу.

Ранее появилась информация, будто Netflix хочет добавить в свою библиотеку одну из частей GTA.