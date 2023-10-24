NVIDIA и AMD хотят выпустить свои ARM-процессоры для ПК к 2025 году

По информации издания Reuters, NVIDIA и AMD планируют выпустить собственные ARM-процессоры для Windows-ноутбуков в 2025 году. В этом плане Microsoft нацелена догнать Apple, которая почти удвоила свою долю на рынке за три года с тех пор, как выпустила собственные чипы на базе ARM для своих Mac.

Источники издания утверждают, что NVIDIA уже ведёт скрытую разработку центральных процессоров, в которых используется архитектура ARM. Интересно, что компания уже использует ARM, но для серверов.

По данным тех же источников, компания AMD тоже планирует разработку процессоров с ARM-архитектурой. Ранее об этом также сообщало издание SemiAccurate, специализирующееся на чипах и их производителях.