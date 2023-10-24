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Стало известно, почему The Elder Scrolls 6 анонсировали так рано

Стало известно, почему The Elder Scrolls 6 анонсировали так рано
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Бывший дизайнер Bethesda Брюс Несмит рассказал в интервью каналу MinnMax о том, почему The Elder Scrolls 6 анонсировали именно в 2018 году. По его словам, анонс был сделан из-за напряжённой ситуации в сообществе.

Геймеры якобы требовали новостей по игре, и к 2018 году все уже были «с вилами и факелами». Более того, этот анонс нарушил правило Bethesda. Обычно компания такого не делает, но обстоятельства вынудили поступить иначе.

Несмит подчеркнул, что геймерам не стоит ждать подробностей The Elder Scrolls 6 в ближайшие годы. Bethesda начнёт активно рассказывать о тайтле лишь ближе к релизу, то есть ждать ещё очень долго.

Никаких деталей игры нет, лишь небольшой тизер. Его можно увидеть ниже.

Видео доступно на YouTube-канале Bethesda Softworks. Права на видео принадлежат Bethesda.

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