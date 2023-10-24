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Apple Watch пролежали в озере три месяца и продолжили идеально работать

Apple Watch пролежали в озере три месяца и продолжили идеально работать
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По информации издания 9to5Mac, американец Амир Нурани потерял Apple Watch Ultra во время купания в озере, а потом нашёл их спустя три месяца. Он удивился, когда увидел, что гаджет продолжил работать без каких-либо проблем.

После потери часов Нурани попытался их найти сам, но не смог. Он нанял аквалангиста, но часы не были найдены даже в ближайшие дни. Однажды мужчине позвонили и сказали, что часы нашлись. Поначалу они не включались, но после присоединения к зарядному устройству включились.

Фото: 9to5Mac

Фото: 9to5Mac

По словам Нурани, с тех пор его Apple Watch Ultra работают идеально. Как отметил мужчина, его часы продемонстрировали отличный пример того, как здорово работает продукция Apple.

Это свидетельство инженерного мастерства Apple.
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