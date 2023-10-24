WhatsApp перестал работать на старых версиях Android — затронуты миллионы смартфонов

24 октября популярный мессенджер WhatsApp прекратил поддержку Android-устройств с устаревшей версией операционной системы. Теперь для запуска приложения необходим гаджет как минимум с Android 5.0 — на версиях 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4 программа больше не работает.

Ранее создатели WhatsApp отмечали, что прекращение поддержки устаревших ОС затронет небольшую часть аудитории Android — всего около 0,4%. Однако, учитывая общую популярность операционной системы, речь может идти о миллионах пользователей, которые до сих пор пользуются смартфонами первой половины 2010-х.

Речь идёт в том числе о Samsung Galaxy Note 2 и Galaxy S2, HTC One, Sony Xperia Z, LG Optimus G Pro, Motorola Droid Razr и многих других устройствах. Несмотря на завершение официальной поддержки, пользователи вышеперечисленных гаджетов всё ещё могут установить сторонние клиенты WhatsApp из других магазинов.