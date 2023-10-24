Умер Михаил Тощев — он играл в «Универе», «Интернах» и «Следе»

На сайте Kino-teatr.ru появилась информация о смерти советского и российского актёра театра и кино Михаила Тощева. Мужчине было 60 лет. Причина смерти — сердечный приступ.

Михаил начал свою карьеру в 2005 году. Тогда он снимался в малоизвестных проектах, но со временем артиста стали приглашать для более крупных ролей. Он также был известен своими театральными постановками и даже попробовал себя в режиссуре. Большой вклад в его творчество внесла музыка — он написал множество песен и исполнял их сам. Мужчина пробовал себя во многом.

Тощев снялся в более чем 50 проектах, зрителям же он запомнился своим участием в сериалах «Универ. Новая общага», «Интерны», «След», «Старые кадры», «Гадалка», «Обратная сторона любви» и других.