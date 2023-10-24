В России растёт число пиратских ресурсов с фильмами, книгами и музыкой

Число нелегальных ресурсов в России с медийным контентом — книгами, фильмами, музыкой — в первом полугодии выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование TelecomDaily.

Такие данные были получены на основе опроса более 10 тыс. пользователей видеосервисов. Из него следует, что количество пиратских ресурсов с нелегальными музыкой, фильмами и книгами выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Точных данных в TelecomDaily не привели.

Ситуацию прокомментировали российские онлайн-кинотеатры. Так, в Kion заявили, что постоянный рост пиратских сервисов остаётся одной из самых острых проблем среди стримингов. В Wink отметили, что существенного роста пиратского контента они не видят.

Источник на рынке книг сообщает, что в «Телеграме» растёт число нелегальных копий литературных произведений. Кроме того, пиратский контент активно появляется и в российском хостинге RuTube, откуда его пока не спешат удалять.