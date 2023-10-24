OnePlus представила новое поколение OLED-дисплеев для OnePlus 12 и OnePlus Ace 3

Во второй половине октября китайская компания OnePlus представила дисплеи нового поколения, которые будут использоваться в будущих флагманах компании. Ближайшими устройствами с улучшенными экранами станут OnePlus 12 и OnePlus Ace 3.

За разработку новых дисплеев отвечала китайская компания BOE, которая потратила почти полтора года на создание собственных OLED-экранов под кодовым брендом X. Основные особенности новых дисплеев — пиковая яркость до 2600 кд/м2 с максимальным разрешением в 2К (2048×1080 пикселей) и сниженным энергопотреблением на 18% по сравнению с аналогами. Кроме того, создателям удалось расширить углы обзора до 30% и увеличить срок службы на те же 30%.

В самой OnePlus назвали свои новые дисплеи «экранным Эверестом Китая». Грядущий смартфон OnePlus Ace 3 получит экран BOE X с разрешением 1,5K, у OnePlus 12 будет дисплей BOE X1 с разрешением 2К.