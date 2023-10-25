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Amazon работает над «Самаритянином 2» — супергеройским боевиком с Сильвестром Сталлоне

Amazon работает над «Самаритянином 2» — супергеройским боевиком с Сильвестром Сталлоне
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Amazon взялась за производство «Самаритянина 2» — продолжение супергеройского боевика с Сильвестром Сталлоне. Об этом сообщает авторитетное издание The Hollywood Reporter — официального анонса от компании пока не было.

Пока неясно, появятся ли в продолжении основные актёры из первого фильма, помимо самого Сильвестра Сталлоне. Сейчас идёт процесс написания сценария — над этим трудится Брэги Ф. Шут, который работал над оригинальной картиной. У сиквела пока нет даже примерной даты выхода.

«Самаритянин» вышел в августе 2022 года и рассказывал о бывшем супергерое, который 25 лет назад победил суперзлодея и пропал без вести. Впоследствии его находит мальчишка из соседнего дома и узнаёт, что всё это время он жил рядом со сверхсильным соседом. Теперь им обоим предстоит остановить преступников, которые хотят уничтожить Самаритянина раз и навсегда.

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