Ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater сравнили с оригиналом

Вчера, 25 октября, на презентации Xbox был показан первый геймплей ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Автор канала Cycu1 подсуетился и выпустил ролик со сравнением оригинальной игры и ремейка.

В ролике автор покадрово сравнил геймплейные фрагменты экшена. Можно увидеть, что Konami очень сильно подтянула графику, качество текстур и моделей.

Фото: Cycu1

Фото: Cycu1

Фото: Cycu1

Фото: Cycu1

Видео доступно на YouTube-канале Cycu1. Права на видео принадлежат Konami.

Создание обновлённой версии игры ведётся на движке Unreal Engine 5. Ранее стало известно, что глобальных изменений в игровом процессе не будет — разработчики в основном сохранят геймплей оригинала.

Ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater выйдет в 2024 году на ПК, PS5 и Xbox Series. Точной даты пока что нет.