Эксперт рассказал о преимуществе связи 3G перед 4G и 5G

Специалист в области информационной безопасности, замдиректора по развитии ООО «Технопром» Георгий Мазохин рассказал о преимуществе 3G-связи перед 4G и 5G. Несомненно, у современных видов связи более высокая частота и выше скорость передачи данных, однако 3G может похвастаться большей дальностью.

По словам Мазохина, 3G-связь больше подходит для лесов и посёлков. Ей попросту удобнее пользоваться на больших расстояниях.

Думаю, что базовые станции 3G могут остаться в аварийном режиме где-то на периферии, потому что это удобно. Для того, чтобы в лесу была связь 5G, вышки нужно расставить в пределах километра друг от друга. Другое дело, что срок поддержки старых вышек уже выходит.

Он также обратил внимание на то, что 4G и 5G вышки при необходимости могут работать и на более низких частотах.