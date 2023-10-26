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Google хочет проложить интернет-кабели к островам в Тихом океане

Google хочет проложить интернет-кабели к островам в Тихом океане
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Издание Reuters сообщило, что Google намерена протянуть подводные оптоволоконные интернет-кабели к дальним островам в юго-западной части Тихого океана. Для этого нужно подписать соответствующее соглашение между США и Австралией.

Всего кабели планируется провести к восьми островным государства: в Микронезию, Кирибати, Маршалловы острова, Папуа-Новую Гвинею, Соломоновы острова, Тимор-Лешти (Восточный Тимор), Тувалу и Вануату.

Согласно информации, Канберра выделит на реализацию задуманного $ 50 млн, а Вашингтон добавит ещё $ 15 млн. В данный момент Google работает над оптоволоконным кабелем, который свяжет Тайвань с Филиппинами и США.

По словам чиновника, в рамках проекта США будет работать со странами над устойчивостью в сфере кибербезопасности, помогая им создавать резервные копии ключевой информации в глобальных облачных сетях.

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