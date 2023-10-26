Для EA Sports FC 24 вышел новый патч — он исправил критический баг и улучшил геймплей

Electronic Arts выпустила уже четвёртое крупное обновление для EA Sports FC 24 — наследницы серии FIFA. В новом патче разработчики вновь сфокусировались на устранении множества багов в самых разных режимах: от исчезновения индикатора во время пенальти в Ultimate Team до исправления работы скаутов в карьере за тренера.

Пожалуй, самым важным исправлением стало устранение ошибки с игровым стилем Трюкачество+, приводящей к тому, что футболисты могли исполнить ловкий трюк, «приклеить» мяч к собственной ноге и спокойно забежать в ворота соперника. Ранее с этим сталкивались геймеры по всему миру, и авторам даже пришлось временно удалить такой плейстайл из игры.

Кроме того, разработчики немного уменьшили точность акробатических ударов, исправили баги с анимациями голкиперов во время сейвов, сбалансировали точность кручёных пасов и навесов, а также внесли множество других мелких изменений, включая доработку лиц, форм, стадионов и других объектов.