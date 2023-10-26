Для Counter-Strike 2 вышел большой патч с доработкой всех доступных карт в игре

Valve выпустила большой патч для Counter-Strike 2, который устраняет массу ошибок на всех доступных картах шутера. Разработчики изменили небольшие детали на локациях, исправили ошибки с застреванием в текстурах, удалили микротрещины в ящиках и некоторых предметах, а также скорректировали освещение в некоторых частях карт.

Пожалуй, наибольшее внимание авторы уделили карте Inferno — на ней вернули более предсказуемую физику гранат во время отскоков от поверхностей, сделали бомбу на точке B более заметной, а также удалили часть перил на выходе из дома на точке A.

Выход из здания на точке A в Inferno Фото: Valve

Кроме того, разработчики исправили баг с исчезновением оружия, которое иногда пропадало после взрывов и бросков на землю. С полным списком изменений можно ознакомиться в посте от Valve в Steam.