Oukitel представила мощный защищённый смартфон WP30 Pro с двумя экранами

Китайская компания Oukitel представила свой новый флагманский смартфон WP30 Pro. Это защищённый гаджет, который поступит в продажу уже 11 ноября по цене примерно в 50000 рублей.

Oukitel WP30 Pro работает на базе мощного процессора MediaTek Dimensity 8050 с 12 Гб оперативной и 512 Гб встроенной памяти. Смартфон оснащён 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2460×1080 пикселей и частотой обновления экрана 120 Гц. У гаджета также есть дополнительный OLED-экран, расположенный на задней части устройства — он служит для показа базовых уведомлений вроде заряда батареи и прогноза погоды, а также выполняет функцию компаса.

За автономность WP30 Pro отвечает большая батарея объёмом 11000 мА/ч, которая поддерживает до 60 часов непрерывного разговора, до 13,5 часов просмотра видео и до 40 часов прослушивания музыки. В Oukitel отмечают, что смартфон можно зарядить до 50% всего за 15 минут, а на полную зарядку уйдёт не больше часа.

По степени защиты WP30 Pro соответствует стандартам современных защищённых смартфонов: начиная с защиты от пыли и влаги IP68, заканчивая резистентностью к мойке под высоким давлением IP69-K и проверке в тяжёлых условиях окружающей среды MIL-STD-810H.