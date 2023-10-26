Вышла iOS 17.1 с устранением выгорания iPhone 15 и уменьшением излучения iPhone 12

25 октября Apple наконец выпустила iOS 17.1 — крупный апдейт для своей мобильной операционной системы. Патч устраняет некоторые баги с ОС, добавляет функцию передачи файлов AirDrop через мобильную сеть и раздел «Избранное» в приложении Apple Music.

Также апдейт устраняет проблемы с остаточным изображением в iPhone 15 Pro и Pro Max. Ранее его по ошибке считали выгоранием, что можно было бы исправить только путём ремонта или покупкой нового гаджета.

Наконец, в iOS 17.1 разработчики внесли некоторые региональные изменения в свои устройства. Так, в Великобритании стало доступно отображение баланса счёта в приложении Apple Wallet, а во Франции Apple снизила уровень излучения iPhone 12, из-за которого недавно разгорелся большой скандал.