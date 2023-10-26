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Смартфон Xiaomi 14 обошёл iPhone 15 Pro в тестах производительности

Смартфон Xiaomi 14 обошёл iPhone 15 Pro в тестах производительности
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За пару часов до официального анонса линейки Xiaomi 14 в Сети появились результаты тестов производительности будущего флагмана. В проверке от AnTuTu смартфон выдал рекордные 2,089 млн баллов.

В тестах от 3DMark Wild Life Extreme устройство показало 4,8 тыс. балла и 29 FPS — это лучше результата iPhone 15 Pro на чипе A17 Pro, который получил только 3,7 тыс. баллов и 22 FPS. Что касается бенчмарка Geekbench 6, то в нём Xiaomi 14 набрал 2,1 тыс. балла в однопоточном и 6,9 тыс. баллов в многопоточном режиме соответственно.

Напомним, в новую линейку гаджетов вошли две модели: Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro. Цена на базовый смартфон составила 3999 юаней (52 тыс. рублей) Что касается глобальных версий устройств, то их показ стоит ждать не раньше начала 2024 года.

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