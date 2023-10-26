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Анонсированы флагманы Xiaomi 14 и Pro 14 — первые смартфоны на Snapdragon 8 Gen 3

26 октября были официально представлены флагманы Xiaomi 14 и Xiaomi Pro 14. Это первые смартфоны, которые работают на новом процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и операционной системе HyperOS.

Фото: Xiaomi

Также оба устройства получили самый яркий экран на рынке — показатель составил 3 тыс. нит. Даже в линейке iPhone 15 все смартфоны поддерживают максимальную яркость в 2 тыс. нит.

Характеристики Xiaomi 14

Разрешение дисплея: 6,36 дюйма

Ёмкость аккумулятора: 4610 мА/ч

Разрешение основной камеры: 50 Мп

Оперативная память: 8/12 ГБ

Вес устройства: 188 граммов

Характеристики Xiaomi Pro 14

Разрешение дисплея: 6,73 дюйма

Ёмкость аккумулятора: 4860 мА/ч

Разрешение основной камеры: 50 Мп

Оперативная память: 12/16 ГБ

Вес устройства: 223 грамма

Ко всему прочему, смартфоны обладают плоской металлической рамкой, защитой от воды и пыли по стандарту IP68 и стереодинамики с технологией Dolby Atmos.

Цены на Xiaomi 14 начинаются от 3999 юаней (52 тыс. рублей), а на Xiaomi 14 Pro — от 4999 юаней (65 тыс. рублей)