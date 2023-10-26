Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Контроллер для PS5 и ChatGPT вошли в топ лучших изобретений 2023 года от Time

Контроллер для PS5 и ChatGPT вошли в топ лучших изобретений 2023 года от Time
Комментарии

Журналисты издания Time составили топ-200 лучших изобретений 2023 года. Авторы материала распределили рейтинг на более 20 отдельных категорий, в число которых входят: «Искусственный интеллект», «Приложения и программное обеспечение», «Виртуальная и дополненная реальность», «Красота» и многие другие.

Фото: Time

В подборку попала нейросеть ChatGPT-4, контроллер Access Controller для PS5, гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro, электромобиль Mythen, приложение Duolingo Music, смарт-куртка Nike Aerogami, ноутбук с двумя дисплеями от Lenovo и кроссовки, напечатанные на 3D-принтере.

Фото: Time

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке. Также 25 октября аналитики представили рейтинг самых популярных костюмов на Хэллоуин в 2023 году.

Материалы по теме
Костюмы из «Барби» и «Уэнсдэй» стали самыми популярными на Хэллоуин в 2023 году
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android