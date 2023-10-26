Калужский театр поставит спектакль «Му-му» с собакой-роботом

26 октября стало известно, что калужский негосударственный театр «Театр Села» к 170-летию со дня выхода рассказа Ивана Тургенева «Му-Му» поставит спектакль с участием собаки-робота.

В спектакле присутствуют авторские песни, взаимодействие со зрителями, а также танцы робо-собаки.

Основатель театра Глеб Данилов рассказал, что по сюжету постановки барыня будет бороться против восстания машин после того, как её укусила собака-робот. Барыня хочет уничтожить её, в то время как Герасим рассуждает, возможно ли восстание машин на самом деле.

Впервые спектакль покажут в декабре 2023 года, однако точная дата выхода не раскрывается. Также руководитель театра не раскрыл, какая именно в постановке будет использоваться модель собаки-робота.