Авторы EA Sports FC 24 раскрыли впечатляющую статистику игры

Electronic Arts похвасталась успехами EA Sports FC 24, которые достиг футбольный симулятор за первые 24 дня после релиза. Так, за первые три с половиной недели игроки забили в наследнице FIFA более 4,1 млрд голов в более чем 1,6 млрд матчей. Основными бомбардирами выступили Дарвин Нуньес из «Ливерпуля» и Сэм Керр из «Челси».

Самыми популярными клубами стали «Барселона», «Реал» Мадрид и «Челси», а самой популярной лигой — АПЛ. За первые 24 дня геймеры сыграли за представителей более чем 200 стран, а самой популярной нацией в онлайн-режимах и турнирах стала Франция, после которой идут Англия и Испания.

Наконец, игроки по достоинству оценили футболисток — женщины начинают матчи в стартовом составе примерно в 357 млн команд по всему миру.

Статистика EA Sports FC 24 за первые 24 дня Фото: Electronic Arts

EA Sports FC 24 доступна на ПК и консолях. Ранее для игры вышел четвёртый патч, который исправил множество багов и доработал игровой процесс.