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Авторы EA Sports FC 24 раскрыли впечатляющую статистику игры

Авторы EA Sports FC 24 раскрыли впечатляющую статистику игры
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Electronic Arts похвасталась успехами EA Sports FC 24, которые достиг футбольный симулятор за первые 24 дня после релиза. Так, за первые три с половиной недели игроки забили в наследнице FIFA более 4,1 млрд голов в более чем 1,6 млрд матчей. Основными бомбардирами выступили Дарвин Нуньес из «Ливерпуля» и Сэм Керр из «Челси».

Самыми популярными клубами стали «Барселона», «Реал» Мадрид и «Челси», а самой популярной лигой — АПЛ. За первые 24 дня геймеры сыграли за представителей более чем 200 стран, а самой популярной нацией в онлайн-режимах и турнирах стала Франция, после которой идут Англия и Испания.

Наконец, игроки по достоинству оценили футболисток — женщины начинают матчи в стартовом составе примерно в 357 млн команд по всему миру.

Статистика EA Sports FC 24 за первые 24 дня

Статистика EA Sports FC 24 за первые 24 дня

Фото: Electronic Arts

EA Sports FC 24 доступна на ПК и консолях. Ранее для игры вышел четвёртый патч, который исправил множество багов и доработал игровой процесс.

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