26 октября ремейк Dead Space бесплатно добавили в подписки EA Play и Game Pass. Ознакомиться с тайтлом смогут и владельцы EA Play на PS5, однако на момент написания новости игру ещё не добавили в библиотеку сервиса.

Также до конца октября в подписке Game Pass появится ещё три игры: Mineko’s Night, Headbangers: Rhythm Royale и Jusant.

Ремейк Dead Space вышел в феврале этого года. Проект получил высокие оценки от критиков и геймеров, которые остались довольны таким переосмыслением классической Dead Space. Напомним, в игре нет поддержки русского языка.

Созданием неофициальной озвучки хоррора занимается команда Mechanics VoiceOver. Айзеку Кларку голос подарит Илья Бледный (Джонни Сильверхенд из Cyberpunk 2077), а Николь Бреннан сыграет Анна Киселёва (Алая Ведьма из киновселенной Marvel).