Симпл может уйти из NAVI и приостановить карьеру в Counter-Strike — HLTV

Известный киберспортсмен Александр s1mple Костылев планирует покинуть состав Natus Vincere по Counter-Strike 2 и временно перейти в инактив. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет HLTV.

По данным авторитетного портала, NAVI уже нашла Симплу замену — клуб хочет подписать Игоря w0nderful Жданова и уже ведёт переговоры со Sprout. Официально «рождённые побеждать» не подтверждают эту информацию.

Александр s1mple Костылев — один из лучших игроков в истории CS:GO. После перехода шутера на версию CS 2 снайпер многократно критиковал разработчиков за ошибки и баги в новой игре.

В середине октября Симпл без объяснения причин не полетел с NAVI на первый турнир по Counter-Strike 2, а затем заявил, что может пропустить и следующий чемпионат.