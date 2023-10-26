Дмитрий sh1ro⁠ Соколов покинул состав Cloud9 по собственному желанию

Киберспортивный клуб Cloud9 сообщил, что снайпер Дмитрий sh1ro⁠ Соколов покинул российский состав организации по шутеру Counter-Strike 2.

Отмечается, что такое решение принял сам игрок. Соколов отметил, что не готов говорить о причинах, но поблагодарил бывших тиммейтов

Я был очень рад играть со всеми вами в этой команде, и мне действительно неприятно признавать, что мы не смогли достичь тех целей, которые стояли перед нами. Огромное спасибо Денису electroNic — благодаря ему я начал понимать игру совершенно иначе, и даже за тот короткий период времени, что мы играли вместе, я считаю, что смог научиться чему-то новому.

Кто заменит Широ в составе, пока неизвестно. Игрок также не сообщил, где собирается продолжить карьеру.