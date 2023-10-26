В Battlefield 2042 пройдёт событие «Тёмный протокол» в честь Хэллоуина

26 октября разработчики командного шутера Battlefield 2042 представили хэллоуинское событие «Тёмный протокол» (Dark Protocol). В анонсирующем ролике показали главные особенности грядущего ивента.

Видео доступно на YouTube-канале Battlefield. Права на видео принадлежат EA.

В рамках события геймеров ждёт новый режим «Рубильник», в котором предстоит отстреливаться от толп синтетических солдат под управлением ИИ. Врагов лучше не подпускать близко к себе, поскольку они отлично владеют оружием ближнего боя.

Также игроки смогут выполнять еженедельные испытания, собирать награды и приобретать новые скины. Событие «Тёмный протокол» будет проходить с 31 октября по 14 ноября.

Battlefield 2042 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.