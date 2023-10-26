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«Пора сделать перерыв»: Симпл из NAVI приостановил карьеру в Counter-Strike 2

Игрок команды NAVI по Counter-Strike 2 Александр s1mple Костылев в соцсетях подтвердил, что берёт перерыв в профессиональной карьере.

Киберспортсмен не сообщил, на какой срок хочет взять паузу.

Пора сделать перерыв, как я хотел, хотя это только половина дела. Нужно исправить документы и позаботиться о других людях, которые есть в моей жизни.

Костылев также рассказал, что готов рассматривать смену позиции из-за слабости винтовки AWP в CS 2.

Насчёт перехода в другой клуб: никогда не думал об этом, но было бы интересно увидеть предложения. Возможно, на роль рифлера, поскольку AWP не так сильно влияет на ход игры, как раньше.

Ранее о переходе Симпла в инактив сообщил портал HLTV. По данным источника, Natus Vincere уже нашли кандидата на замену Костылева.